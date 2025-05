Liverpool auto investe passanti durante la parata per la vittoria della Premier League Starmer | Scene spaventose

Un grave incidente ha scosso Liverpool durante la parata per la vittoria della Premier League, quando un'auto ha investito alcuni passanti nel centro della città. Le scene di panico e caos sono state descritte da testimoni, mentre un uomo è stato arrestato. L'episodio si è verificato appena dopo le 18 e ha generato preoccupazione tra i festeggiamenti per il trionfo dei Reds.

Liverpool, 26 maggio 2025 – Panico a Liverpool dove un uomo è stato arrestato dopo aver investito in centro con la sua auto dei passanti, durante la parata per la vittoria della Premier League da parte dei Reds. Secondo quanto riportano i media inglesi, l'incidente è avvenuto poco dopo le 18 in Water Street e sul posto sono intervenuti polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno bloccato il veicolo, un Van nero, e arrestato il guidatore. Al momento non è noto se ci sono vittime e quanti sono i feriti. L'accesso alla zona è stato transennato in più punti. Starmer: "Scene spaventose"...

