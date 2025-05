Liverpool auto investe la folla durante la parata per la vittoria della Premier League

Durante la parata per celebrare la vittoria della Premier League, Liverpool è stata colpita da un incidente drammatico: un'auto ha investito la folla, generando panico e causando diversi feriti. I soccorsi e le forze dell’ordine sono prontamente intervenuti, arrestando un sospetto. L’episodio ha gettato un'ombra sui festeggiamenti, trasformando un momento di gioia in un momento di paura e preoccupazione.

Paura a Liverpool durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League. Un’auto si è lanciata sulla folla riunita per la parata celebrativa, causando diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno subito arrestato una persona. Secondo quanto riferito dalla polizia, si tratterebbe di un incidente legato al traffico e non di un atto intenzionale. I servizi di emergenza sono al lavoro per assistere i feriti e ricostruire l’accaduto... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Liverpool, auto investe la folla durante la parata per la vittoria della Premier League

Liverpool, auto sulla folla durante la parata dei Reds: arrestato un uomo. Starmer: «Scene spaventose» - Paura a Liverpool durante la celebrazione della vittoria della Premier League da parte dei Reds, con tanto di pullman scoperto come a Napoli, dove per lo scudetto dei partenopei la città ... 🔗Da msn.com

Auto investe tifosi del Liverpool alla parata per la vittoria del campionato inglese: autista arrestato - Un veicolo ha investito diverse persone a Liverpool durante la celebrazione della vittoria del campionato inglese di calcio della squadra locale. Lo riferisce la polizia citata dai media britannici,.. 🔗ilmessaggero.it scrive

Liverpool, con l’auto sulla folla alla parata della vittoria in Premier: arrestato - Un individuo di sesso maschile è stato arrestato dalla polizia locale in seguito all’investimento da parte di un veicolo di diverse persone che assistevano tra la folla alla parata del Liverpool per l ... 🔗Riporta ilsole24ore.com