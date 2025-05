Liverpool auto investe i pedoni alla parata per la vittoria della Premier League | diversi feriti Arrestato un uomo – Il video

Un incidente si è verificato a Liverpool al termine della parata celebrativa per la vittoria della Premier League, quando un'auto ha investito diversi pedoni. La polizia ha confermato diversi feriti e l'arresto di un uomo, mentre le indagini continuano per chiarire le circostanze dell'accaduto. Il video dell'incidente sta già circolando sui social media, suscitando preoccupazione e il dolore tra i festeggiamenti.

Un'auto ha investito diverse persone a Liverpool al termine della parata per le vie della città con cui i tifosi festeggiavano la vittoria della Premier League. Lo riferisce la polizia, citata dai media britannici, senza avanzare per ora ipotesi sulla matrice. Secondo quanto scrive il Guardian, un uomo è stato arrestato dalla polizia poco dopo l'accaduto. In una nota, la polizia fa riferimento per ora a una «collisione» e un incidente legato al «traffico stradale», specificando che il fermato è l'uomo che era al volante dell'auto. Ambulanze sul posto. La polizia del Merseyside è stata contattata poco dopo le 18 per un incidente a Water Street...