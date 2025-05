Liverpool auto investe i pedoni alla parata per la Premier League | arrestato un uomo indaga l’antiterrorismo Starmer | Scioccante – Il video

Un'incidente scioccante ha segnato la celebrazione della vittoria della Premier League a Liverpool, quando un'auto ha investito pedoni durante la parata. Diversi feriti sono stati segnalati, mentre le autorità, incluso l'antiterrorismo, avviano indagini sull'accaduto. Un uomo è stato arrestato, mentre le circostanze rimangono ancora poco chiare. Un video dell'incidente sta facendo il giro dei social, suscitando grande preoccupazione tra i tifosi.

Un'auto ha investito diverse persone a Liverpool al termine della parata per le vie della città con cui i tifosi festeggiavano la vittoria della Premier League. Lo riferisce la polizia, citata dai media britannici, senza avanzare per ora ipotesi sulla matrice. Un uomo è stato arrestato dalla polizia poco dopo l'accaduto. Si tratta di un 53enne di nazionalità britannica e di carnagione bianca, fa sapere la polizia del Merseyside mantenendo per il resto il più stretto riserbo sulle indagini. «Chiediamo alle persone di non speculare sulle circostanze dell'incidente», scrive in una nota la polizia di Merseyside: «Verifiche estensive sono in corso per stabilire le circostanze che hanno portato alla collisione»...