Liverpool auto falcia i tifosi in festa | arrestato un uomo Il video choc

Una festa di celebrazione per la vittoria del Liverpool si è trasformata in una tragedia quando un'auto ha falciato i tifosi radunati. Il drammatico incidente, catturato in un video choc, ha scosso i partecipanti e ha portato all'arresto di un uomo. Le scene agghiaccianti si sono verificate durante la parata della Premier League, segnando un triste svolta in un evento di gioia collettiva.

Scene agghiaccianti dell'auto che falcia i tifosi, una festa che diventa tragedia. Una macchina nera si è scagliata contro i tifosi del Liverpool durante la parata per la vittoria della Premier League, migliaia di persone arrivate da tutto il Paese. Poco dopo le 18, si è vista un'auto investire i passanti. Non è ancora noto il bilancio dei feriti mentre al momento vengono esclusi morti. I video postati sui social mostrano i tifosi investiti scaraventati via, poi l'auto dopo una serie di accelerazioni si ferma e viene circondata dai tifosi e poliziotti. Secondo quanto si apprende il conducente dell'auto è stato arrestato: è un cittadino britannico bianco di 53 anni... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Liverpool, auto falcia i tifosi in festa: arrestato un uomo. Il video choc

Liverpool, auto falcia i tifosi in festa: arrestato un uomo. Il video choc - Scene agghiaccianti dell'auto che falcia i tifosi, una festa che diventa tragedia. Una macchina nera si è scagliata contro i tifosi ... 🔗Scrive iltempo.it

Paura a Liverpool: auto sulla folla, travolti i tifosi in festa per la Premier - Diversi feriti durante le celebrazioni in strada per la conquistata del campionato da parte dei Reds: arrestato il conducente ... 🔗Come scrive corrieredellosport.it

Paura a Liverpool: auto sulla folla durante la parata dei Reds. Diversi feriti, arrestato un uomo - L'incidente è avvenuto lungo Water Street Un’auto ha travolto un gruppo di tifosi del Liverpool durante la parata per la vittoria della Premier League. Migliaia di persone sono… Leggi ... 🔗informazione.it scrive