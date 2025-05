Liverpool auto contro i tifosi alla parata di fine stagione | ci sono feriti arrestato un uomo

In un tragico imprevisto durante la parata di fine stagione del Liverpool, un’auto ha investito alcuni tifosi, causando feriti e l'arresto di un uomo. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 locali, mentre i sostenitori festeggiavano la vittoria in Premier League. Video sui social mostrano momenti concitati, mentre le autorità indagano sull'accaduto.

È successo subito dopo le 18 locali: un’auto di grosse dimensioni ha centrato alcuni tifosi del Liverpool, travolgendo il corteo della parata di fine stagione per celebrare la vittoria in Premier League. Si è trattato di una station wagon nera, che come mostrato da alcuni video sui social, ha prima colpito una persona e poi ha proseguito la corsa. Infine si è fermata ed è stata accerchiata da decine di persone che hanno tentato di aggredire il guidatore. L’uomo è stato immediatamente arrestato dalle autorità, che indagano sul movente del gesto. Diversi i feriti tra i tifosi del Liverpool. Liverpool parade: Car drives into crowd of celebrating football fans – Police cordon in place https:t... 🔗 Leggi su Lettera43.it