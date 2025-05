Liverpool accelerata per Wirtz | i Reds pronti alla maxi offerta per convincere il Bayer Leverkusen

Il Liverpool è pronto a intensificare i suoi sforzi per assicurarsi Florian Wirtz, promettente stella del Bayer Leverkusen. Con un'offerta faraonica che si aggira intorno ai 100 milioni di euro, i Reds puntano a convincere il club tedesco a lasciar partire il talentuoso centrocampista. Scopriamo i dettagli di questa operazione che potrebbe segnare un'importante svolta nel mercato estivo.

Il Liverpool pronto ad affondare il colpo per Florian Wirtz: ecco la maxi offerta per strappare il sì del Bayer Leverkusen Il Liverpool si avvicina sempre di più all’ingaggio di Florian Wirtz, giovane talento del Bayer Leverkusen, mettendo sul piatto un’offerta faraonica da 100 milioni di euro più bonus per convincere il club tedesco a ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Liverpool, accelerata per Wirtz: i Reds pronti alla maxi offerta per convincere il Bayer Leverkusen

Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool quest’estate - Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool in questa estate. La notizia, fresca di giornata, rivela che i Reds stanno lavorando intensamente per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. continua a leggere

Il Liverpool fa sul serio per Wirtz: contatti con la famiglia - Il Liverpool accelera per Florian Wirtz: incontro con la famiglia e possibile vertice a Boston per chiudere l'affare. Scrive europacalcio.it

Wirtz al centro del mercato: Real, Bayern, City, Liverpool e Arsenal in corsa - Wirtz potrebbe essere il profilo ideale per dare continuità alla creatività in mezzo al campo. In Premier League anche Liverpool e Arsenal hanno messo gli occhi sul talento tedesco. I Reds lo ... Segnala tuttomercatoweb.com

Transfer rumors, news: Liverpool could win race to sign Wirtz - Liverpool believe they have won the race to sign Bayer Leverkusen's Florian Wirtz, while Bayern Munich are eyeing up Brighton & Hove Albion winger Kaoru Mitoma. Join us for the latest transfer ... Scrive espn.com