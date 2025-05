LIVE Zeppieri-Alcaraz Roland Garros 2025 in DIRETTA | iniziata la sfida L’azzurro può strappare un set al favorito del torneo

Segui in diretta la sfida electrizzante tra Zeppieri e Alcaraz al Roland Garros 2025! L'azzurro punta a strappare un set al favorito del torneo, mentre il match si fa sempre più avvincente. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e non perderti i momenti salienti di questa battaglia tennistica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Doppio fallo (1°), Alcaraz. 40-30 Clamorosa stop volley dello spagnolo, il passante di dritto di Zeppieri era a tutta velocità e nei piedi! Magia. 30-30 Attacco e stop volley a segno Alcaraz. 15-30 Grande risposta di dritto e ottimo cross dell’azzurro! 15-15 Tira appena può forte il dritto Zeppieri e forza l’errore di rovescio dell’iberico. 15-0 Prima vincente slice Alcaraz. Carlos Alcaraz al servizio 12:32 E’ in campo Luciano Darderi, sotto 1-2 senza break nel 3° set ma un set pari contro Sebastian Korda. 12:31 Giocatori in campo! 12:21 Zeppieri difende i 75 punti del 2° turno del 2024, quando si qualificò sconfiggendo Mannarino all’esordio in Main Draw e si arrese a Kokkinakis con enorme rammarico sprecando un margine di 2 set... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zeppieri-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: iniziata la sfida. L’azzurro può strappare un set al favorito del torneo

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz. continua a leggere

Roland Garros LIVE Zeppieri-Alcaraz: la cronaca in diretta - CLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA [https://www.supertennis.tv/News/Slam/zeppieri-alcaraz-live-cronaca-diretta-roland-garros] ... sport.tiscali.it scrive

LIVE Zeppieri-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sognare non costa nulla, l’azzurro vuole fare bella figura - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno molto intrigante tra il ... Come scrive oasport.it

Zeppieri-Alcaraz, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming - Nella giornata di lunedì 26 maggio, per il primo turno del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, sarà protagonista il ... Secondo oasport.it