LIVE Zeppieri-Alcaraz Roland Garros 2025 in DIRETTA | giocatori in campo tra pochi minuti l’azzurro vuole strappare un set al favorito del torneo

Segui la diretta live di Alcaraz-Zeppieri al Roland Garros 2025! Tra pochi minuti, il tennista azzurro tenterà di strappare un set al grande favorito del torneo. Nel frattempo, Bousaz Maneiro ha dominato Navarro con un schiacciante 6-0, 6-1, aprendo la strada per l'atteso match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e preparati a vivere tutte le emozioni del tennis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:10 Bousaz Maneiro b. Navarro 6-0, 6-1! Strada libera per Alcaraz-Zeppieri! 11:45 Siamo a un incredibile 6-0, 1-0 per l’iberica su Navarro: poi Zeppieri! 11:30 Clamoroso 4-0 di Jessica Bousaz Maneiro contro Emma Navarro in avvio di partita. Poi Alcaraz! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno molto intrigante tra il qualificato azzurro Giulio ZEPPIERI e il dominatore degli ultimi Open di Francia Carlos ALCARAZ (2), che esordisce così al Roland Garros 2025! Grande percorso, ancora una volta a Parigi nelle qualificazioni per il giocatore romano, che non ha mai perso nei 12 incontro giocati nel tabellone cadetto di questo torneo dello Slam... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zeppieri-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: giocatori in campo tra pochi minuti, l’azzurro vuole strappare un set al favorito del torneo

LIVE Zeppieri-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sognare non costa nulla, l’azzurro vuole fare bella figura - Buongiorno amici di OA Sport! Siamo entusiasti di darvi il benvenuto alla DIRETTA LIVE del primo turno del Roland Garros 2025, dove il giovane talento azzurro Giulio Zeppieri sfida il campione in carica Carlos Alcaraz (2). continua a leggere

Roland Garros LIVE Zeppieri-Alcaraz: la cronaca in diretta - CLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA [https://www.supertennis.tv/News/Slam/zeppieri-alcaraz-live-cronaca-diretta-roland-garros] ... Come scrive sport.tiscali.it

LIVE Zeppieri-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sognare non costa nulla, l’azzurro vuole fare bella figura - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno molto intrigante tra il ... Scrive oasport.it

Zeppieri-Alcaraz, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming - Nella giornata di lunedì 26 maggio, per il primo turno del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, sarà protagonista il ... Si legge su oasport.it