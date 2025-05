LIVE Zeppieri-Alcaraz 3-6 4-6 1-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro subisce il break della resa da 40-0

Segui con noi la diretta live del match tra Giulio Zeppieri e Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025. L'azzurro, nonostante gli sforzi, subisce un break che complica il suo cammino. Resta aggiornato sulle fasi salienti dell'incontro, dove il talento spagnolo sta dominando con colpi incisivi e una strategia efficace. Clicca per aggiornamenti in tempo reale e commenti sul match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Passa in risposta Alcaraz, mesto serve&volley dell’azzurro sulla seconda. 40-A Passante vincente dell’iberico. Quel punto sul 40-0 purtroppo ha pesato. Seconda 40-40 Risposta nei piedi e punto Alcaraz. 40-30 Mette lungo anche il rovescio Zeppieri Attenzione! 40-15 Butta via un quindici fatto l’azzurro, speriamo non paghi dazio. 40-0 Largo di nulla il lungoriga di dritto dell’iberico. 30-0 Buona la fucilata di dritto dopo il servizio del romano! 15-0 Servizio, dritto e comoda chiusura di volo Zeppieri. 1-3 Addirittura il 2° ace per allungare ancora. A-40 Slice e attacco di dritto che salta altissimo Alcaraz... 🔗 Leggi su Oasport.it