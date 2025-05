LIVE Zeppieri-Alcaraz 3-6 4-6 0-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | un break per set e iberico avanti

Allo Roland Garros 2025, il match tra Zeppieri e Alcaraz si accende con un'intensa sfida che vede lo spagnolo in vantaggio di un break per set. Segui la diretta live per aggiornamenti emozionanti e analisi in tempo reale delle azioni salienti. RiuscirĂ Zeppieri a recuperare o Alcaraz manterrĂ il controllo della partita? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

0-15 Super passante di rovescio in cross di Zeppieri! 0-1 Errore di dritto e purtroppo stavolta c'è subito il break di Alcaraz. 30-40 Risposta nei piedi con il dritto Alcaraz. Palla break. 30-30 Sciocchezza dell'azzurro dopo la palla corta e l'ottimo lob. 30-15 Servizio vincente Zeppieri! 15-15 Esce purtroppo il dritto dopo il servizio del romano. 15-0 Servizio e dritto Zeppieri! Alcaraz-Zeppieri 6-3, 6-4! Rimane in campo il rovescio carico di Alcaraz, in rete finisce il dritto di Zeppieri. Iberico con un break per set avanti di due parziali. 40-30 Bravo lui, soluzione slice e dritto lungoriga...

