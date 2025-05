LIVE Zeppieri-Alcaraz 3-6 4-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | serve l’iberico per il 2 set

Segui la diretta live del match tra Zeppieri e Alcaraz al Roland Garros 2025. Con il punteggio di 3-5 nel secondo set, il romano sta mostrando un gioco aggressivo, mettendo in difficoltà l'avversario spagnolo. Rimani aggiornato per scoprire come si svilupperà questo emozionante incontro!

4-5 Molto bene ancora il romano, che fa il suo. 40-15 Prima e pauroso dritto al volo Zeppieri! 30-15 Ottimo dritto lungoriga dell'azzurro! 15-15 Prima vincente! 0-15 Serie di dritti in spinta di Zeppieri, non sfonda il romano e sbaglia poi di rovescio. 3-5 A zero Alcaraz. 40-0 Mancata risposta sulla seconda Zeppieri. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Bellissima smorzata, poi passante stretto di dritto Alcaraz. Come gioca! 3-4 Rimane purtroppo in rete il rovescio su palla bassissima di Zeppieri. Pugno di Alcaraz che testimonia quanto teme l'azzurro. 30-40 Clamoroso rovescio stretto di Alcaraz, poi il lungoriga...

