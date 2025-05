LIVE Zeppieri-Alcaraz 3-6 3-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurro avanti a suon di ace nel 2 set

Segui la diretta del match tra Zeppieri e Alcaraz al Roland Garros 2025! Un secondo set entusiasmante, con l'azzurro che avanza a suon di ace, mettendo in grande difficoltà il suo avversario. Resta aggiornato sulle azioni salienti e non perdere neanche un punto: clicca qui per la diretta live e scopri se Zeppieri riuscirà a conquistare il set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Gran kick vincente Alcaraz. 15-0 Non risponde di rovescio provando a farlo in modo vincente l’italiano. 3-2 ACE (6°), quinto da sinitra e 3° del set! Benissimo Zeppieri! A-40 Molto bene con il dritto profondo in spinta Zeppieri. Palla game! 40-40 ACE (5°)! 30-40 Palla corta e lob stavolta dello spagnolo, difesa in tweener di Zeppieri che non basta: palla break. 30-30 Sotto la rete il comodo dritto di Zeppieri. 30-15 Clamoroso cross di dritto del romano, la palla gli scoppia alla grande! 15-15 In rete l’uscita lungoriga di Zeppieri, disperata. 15-0 Molto bene con la prima e con il dritto Zeppieri... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zeppieri-Alcaraz 3-6, 3-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurro avanti a suon di ace nel 2° set

LIVE Zeppieri-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sognare non costa nulla, l’azzurro vuole fare bella figura - Buongiorno amici di OA Sport! Siamo entusiasti di darvi il benvenuto alla DIRETTA LIVE del primo turno del Roland Garros 2025, dove il giovane talento azzurro Giulio Zeppieri sfida il campione in carica Carlos Alcaraz (2). 🔗continua a leggere