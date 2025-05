LIVE Zeppieri-Alcaraz 3-6 1-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro gioca alla pari ma il 1 set è del n 2

Segui in diretta il match tra l'azzurro Zeppieri e il numero 2 del mondo, Alcaraz, ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Nonostante l'intensità del gioco, il primo set è stato conquistato dallo spagnolo. Aggiornamenti in tempo reale sul punteggio e le giocate salienti, con un'intensa sfida che si sta svolgendo sul campo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Rimane in rete purtroppo il dritto lungoriga a tutta del romano. 30-30 Esce il dritto anomalo a tutta velocità di Zeppieri. 15-30 Esagera nella ricerca di palla Alcaraz con il dritto: lo sbaglia! 15-15 Slice a metà rete dell’iberico. 15-0 Riga con il rovescio carico di Alcaraz. 1-0 Tiene la battuta ai vantaggi Zeppieri! Molto bene! A-40 Servizio sulla T vincente! 40-40 A segno la smorzata di Alcaraz. 40-30 Prima vincente Zeppieri! 30-30 Spara out il rovescio lungoriga difensivo dopo aver allungato lo scambio con il candelotto Zeppieri. 30-15 Servizio e dritto! Forza! 15-15 Ace (4°)! 0-15 Prende campo con la risposta carica Alcaraz e poi chiude con lo smash a rimbalzo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zeppieri-Alcaraz 3-6, 1-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro gioca alla pari ma il 1° set è del n.2

