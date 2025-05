LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Tocci rincorre nella qualificazione del metro

Seguiamo insieme i live tuffi europei 2025, con il nostro azzurro Tocci che lotta per la qualificazione nel metro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA: alle 9:17 Marsaglia ottiene un punteggio di 63, portando il totale a 132.75. Tocci, dopo una rinuncia, scende a 96.40. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa emozionante competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.17. Bene Marsaglia: punteggio di 63, totale di 132.75 9.15: La rinuncia di Tocci al primo tentativo toglie tanti punti all’azzurro che raggiungo 96.40, strada in salita per lui 9.14. Questa la classifica dopo la prima rotazione di tuffi: 1 Lorenzo Marsaglia (ITA) – 69.75 1 Danylo Konovalov (UKR) – 69.75 3 Bohdan Chyzhovskyi (UKR) – 65.10 (+4.65) 3 Sebastian Konecki (LTU) – 65.10 (+4.65) 5 Andrzej Rzeszutek (POL) – 63.80 (+5.95) 6 Martynas Lisauskas (LTU) – 62.40 (+7.35) 7 Moritz Linus Wesemann (GER) – 62.00 (+7.75) 8 Elias Petersen (SWE) – 60.45 (+9.30) 9 Giovanni Tocci (ITA) – 58... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Tocci rincorre nella qualificazione del metro

Cosa riportano altre fonti

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia per il podio dal metro! Giovannini/Conte nel sincro dalla piattaforma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad ... oasport.it scrive

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 26 maggio, tv, streaming, italiani in gara - Quella di ieri è stata la prima giornata senza medaglie per l'Italia agli Europei di tuffi ad Antalya. Un doppio quarto posto prima nel sincro femminile ... Lo riporta oasport.it

Europei tuffi: Giovannini e Conte in finale dai 10 metri - Riccardo Giovannini e Simone Conte si sono qualificati per la finale della piattaforma 10 metri agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia. (ANSA) ... Secondo ansa.it

20 FUNNIEST OLYMPIC FAILS