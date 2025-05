LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Tocci e Marsaglia per il podio dal metro! Giovannini Conte nel sincro dalla piattaforma

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Campionati Europei di tuffi 2025 ad Antalya! Oggi seguiremo Tosca Tocci e Maicol Marsaglia in cerca di un posto sul podio nel sincro dalla piattaforma metri, mentre l’emozione si fa palpabile. Non perdetevi neanche un tuffo! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti!

Dal 22 al 28 maggio ad Antalya (Turchia) vanno in scena gli Europei 2025 di tuffi. Si gareggia all'aperto nella suggestiva piscina della Gloria Sports Arena di Antalya, un comprensorio che ospita cinquanta impianti di sport differenti. La rassegna continentale è parte del percorso che porterà gli atleti del Vecchio Continente all'evento principale di questa stagione, ovvero i Mondiali di Singapore, previsti quest'estate. Nei primi quattro giorni già cinque medaglie per l'Italia: gli ori di Chiara Pellacani nel metro e Sarah Jodoin di Maria dalla piattaforma, l'argento di PellacaniSantoro nel sincro misto da 3 metri e di TocciMarsaglia nel sincro maschile da 3 metri e il bronzo degli azzurri nel Team Event...

