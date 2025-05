LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Marsaglia e Tocci in finale nel metro Alle 14 30 il sincro misto dalla piattaforma

Segui con noi i Live Tuffi Europei 2025! Oggi, alle 14:30, assisteremo alla finale del sincro misto dalla piattaforma, dove i talentuosi Tocco e Marsaglia si esibiranno. Non perdere l’occasione di vivere le emozioni di questa competizione e clicca qui per aggiornare la diretta! Rimanete sintonizzati per tutte le ultime novità e risultati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.36: Grazie per averci seguito e buona giornata 10.33: Missione compiuta per Tocco e Marsaglia che rivedremo in gara questo pomeriggio dalle 16.15. Prima, alle 14.30, la finale del sincro misto dalla piattaforma 10.32: Questa la classifica finale della qualificazione del metro maschile: 1 M.L. Wesemann (GER) – 413.80 2 L. Marsaglia (ITA) – 375.15 3 D. Konovalov (UKR) – 368.75 4 A. Rzeszutek (POL) – 356.35 5 G. Tocci (ITA) – 339.15 6 E. Petersen (SWE) – 337.75 7 M. Linan Canela (ESP) – 328.95 8 M. Nevescanin (CRO) – 326.95 9 A. Avasiloae (ROU) – 322.20 10 I... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Marsaglia e Tocci in finale nel metro. Alle 14.30 il sincro misto dalla piattaforma

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia per il podio dal metro! Giovannini/Conte nel sincro dalla piattaforma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad ... Scrive oasport.it

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 26 maggio, tv, streaming, italiani in gara - Quella di ieri è stata la prima giornata senza medaglie per l'Italia agli Europei di tuffi ad Antalya. Un doppio quarto posto prima nel sincro femminile ... Segnala oasport.it

Europei tuffi: Giovannini e Conte in finale dai 10 metri - Riccardo Giovannini e Simone Conte si sono qualificati per la finale della piattaforma 10 metri agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia. (ANSA) ... Lo riporta ansa.it