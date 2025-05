LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Italia d’argento! Secondi Marsaglia nel metro e Giovannini Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma

Scopri i risultati emozionanti della quinta giornata dei Campionati Europei di Tuffi 2025, dove l'Italia ha conquistato due medaglie d'argento grazie a Marsaglia nel metro e a Giovannini di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Resta aggiornato sulla diretta live e preparati per le prossime gare di Pizzini e Pellacani dai 3 metri e per il duo Giovannini/Conte nel sincro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 17.20: Altre due medaglie dunque per gli azzurri nella quinta giornata di gare. Domani sarà la volta di Pizzini e Pellacani dai 3 metri e per GiovanniniConte nel sincro dalla piattaforma maschile 17.19: Moritz Linus Wesemann trionfa nella gara dal metro maschile con 400.60, sopravanzando di 9 punti Lorenzo Marsaglia, argento, bronzo per l’ucraino Konovalov 17.18: ARGENTO ITALIAAAAAAAAAAA! 70.20 PER WESEMANN CHE E’ D’ORO CON 400.60 17.17: Leggermente scarso Marsaglia, punteggio di 64 punti, totale di 391... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Italia d’argento! Secondi Marsaglia nel metro e Giovannini/Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma

