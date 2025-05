LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | azzurri d’argento nel sincro misto dalla piattaforma! Tra poco Tocci e Marsaglia

Segui in diretta i Campionati Europei di Tuffi 2025! Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'argento nel sincro misto dalla piattaforma, con una prestazione stellare di Tocci e Marsaglia. Rimanete aggiornati per le ultime notizie e preparatevi per la prossima gara dal metro in programma alle 16.15. Scopri tutti i risultati e le emozioni di questa avvincente competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04: Per ora è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.15 per la gara dal metro 15.03: Oro dunque all’Ucraina con BoliukhBailo, argento per l’Italia con Giovannini e Jodoin di Maris e bronzo per la Germania con Avila e Pfeif. 15.01: È ARGENTOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAA! La Germania sbaglia l’ultimo tuffo, si ferma a 52.20 e chiude con 297 punti 15.00: Ottimo ultimo tuffo dei polacchi che chiudono con 285.78. Ora la Germania a chiudere 15.59: È PODIOOOOOOO ITALIAAAAAAA! 72.98 per l’ultimo tuffo degli azzurri che sono andati in crescendo nella serie ed hanno conquistato il podio, probabilmente il bronzo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: azzurri d’argento nel sincro misto dalla piattaforma! Tra poco Tocci e Marsaglia

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz. 🔗continua a leggere

LIVE Musetti-Zverev 7-6 3-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: fasi decisive del secondo set - Segui la diretta della partita tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev agli ATP di Roma 2025, con il punteggio attuale di 7-6, 3-4. 🔗continua a leggere

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia per il podio dal metro! Giovannini/Conte nel sincro dalla piattaforma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad ... 🔗oasport.it scrive

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 26 maggio, tv, streaming, italiani in gara - Quella di ieri è stata la prima giornata senza medaglie per l'Italia agli Europei di tuffi ad Antalya. Un doppio quarto posto prima nel sincro femminile ... 🔗Lo riporta oasport.it

Europei tuffi: Giovannini quarto dai 10 metri, Conte sesto - Riccardo Giovannini ha chiuso ai piedi del podio la finale della piattaforma 10 metri agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia, che ha visto Simone Conte chiudere sesto. (ANSA) ... 🔗Scrive ansa.it