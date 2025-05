LIVE Sonego-Shelton 4-6 6-4 6-3 2-6 3-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro butta via una bella chance di rivincita

Inizia il match tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton al Roland Garros 2025, un confronto atteso con tanti colpi di scena. Sonego, reduce da prestazioni convincenti, si trova ad affrontare un Shelton determinato. Dopo un'iniziale battuta d'arresto, l'azzurro riesce a strappare un set, ma nel decisivo non riesce a mantenere la concentrazione e scatena una serie di errori. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

Shelton b. Sonego 6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3! Ennesima volèe sbagliata nel set decisivo per il torinese. Basta il primo all'americano per accedere al 2° turno. 0-40 Passante nei piedi di rovescio di Shelton che lo porta a 3 match point. Discesa a rete pigra dell'azzurro. 0-30 Gran vincente lungoriga di dritto di Shelton. 0-15 Smorzata che rimane in rete dopo il servizio a Sonego. Non vorremmo che non ci creda più il torinese. 5-3 Servizio e dritto a tutta velocità Shelton. 40-30 Ace (15°). Poco da fare. D'altronde, quando regali un turno di battuta in un set decisivo a un big server, c'è il rischio che te la vinca così...