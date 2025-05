LIVE Sinner vince all’esordio al Roland Garros | 6-4 6-3 7-5 rifilato a Rinderknech ora c’è Gasquet

Jannik Sinner debutta con successo al Roland Garros, superando Rinderknech con un convincente 6-4, 6-3, 7-5. Dopo la semifinale persa lo scorso anno contro Carlos Alcaraz, il giovane italiano è pronto a misurarsi con Richard Gasquet. Intanto, Alcaraz, fresco vincitore dei Masters 1000 di Montecarlo e Roma, mira a riconfermarsi a Parigi. L'azione si fa intensa nel torneo parigino!

L'anno scorso Jannik Sinner è stato sconfitto in semifinale del Roland Garros da Carlos Alcaraz, poi vincitore del torneo. Lo spagnolo è il primo per distacco sulla terra battuta e dopo essersi portato a casa i recenti Masters 1000 di Montecarlo e Roma, ora punta al bis a Parigi

Essere umili fa un campione non solo in campo ma anche fuori..Chapeau Jannik ?????? #sinner #tennis