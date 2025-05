LIVE Sinner si porta subito in vantaggio contro il francese Rinderknech | finisce 6-4 il primo set

Jannik Sinner inizia con decisione il suo cammino al Roland Garros, conquistando il primo set contro il francese Rinderknech con un netto 6-4. Dopo la delusione dell'anno scorso in semifinale contro Carlos Alcaraz, il giovane talento italiano mira a superare i propri limiti e ambire al trionfo sulla terra rossa di Parigi, dove Alcaraz si è già dimostrato il favorito dopo le recenti vittorie nei Masters 1000.

L'anno scorso Jannik Sinner è stato sconfitto in semifinale del Roland Garros da Carlos Alcaraz, poi vincitore del torneo. Lo spagnolo è il primo per distacco sulla terra battuta e dopo essersi portato a casa i recenti Masters 1000 di Montecarlo e Roma, ora punta al bis a Parigi

