LIVE Sinner-Rinderknech Roland Garros 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Segui la diretta live di Roland Garros 2025 con il match tra Sinner e Rinderknech! La tensione è alle stelle mentre l'azzurro affronta il francese, con il servizio di Sinner pronto a far la differenza. Resta aggiornato sui punti salienti e sulle emozioni del tennis con il nostro reportage in tempo reale.

LA DIRETTA LIVE DI ZEPPIERI-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 11.00) 15-30 ACE di seconda dell'italiano! 0-30 Scappa via il dritto inside out di Sinner. 0-15 E' largo il chop di dritto difensivo dell'azzurro. 1-1 Game Rinderknech. Prima esterna vincente del transalpino, che si carica. 40-30 Ottima volèe di rovescio del tennista di Gassin. 30-30 ACE Rinderknech. 15-30 In corridoio il rovescio incrociato del francese, che cerca di abbreviare gli scambi. 15-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del padrone di casa. 15-0 Servizio vincente del transalpino. 1-0 Game Sinner...

