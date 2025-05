LIVE Sinner-Rinderknech Roland Garros 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’esordio del numero uno ATP

Siamo in attesa dell'esordio del numero uno ATP al Roland Garros 2025! Segui la diretta live del match tra Zeppieri e Alcaraz, il secondo incontro della giornata. In arrivo anche il prossimo avversario, il francese Richard Gasquet, subito dopo la sua vittoria nel derby contro Terence Atmane. Clicca qui per aggiornare e non perderti neanche un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEPPIERI-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 11.00) 20:07 Il vincente del match troverà al secondo turno il francese Richard Gasquet, che nel pomeriggio ha sconfitto per 3-1 il connazionale Terence Atmane nel derby transalpino. 20:02 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto in assoluto tra i due, con l’azzurro che conduce ad oggi per 2-1. 19:57 Rieccoci amici di OA Sport. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Jannik Sinner ed Arthur Rinderknech. 19:09 Continua la carriera al Roland Garros per Richard Gasquet. Il veterano transalpino piega in 4 set il connazionale Terence Atmane ed al secondo turno troverà proprio uno tra Sinner e Rinderknech... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rinderknech, Roland Garros 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio del numero uno ATP

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz. 🔗continua a leggere

LIVE Musetti-Zverev 7-6 3-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: fasi decisive del secondo set - Segui la diretta della partita tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev agli ATP di Roma 2025, con il punteggio attuale di 7-6, 3-4. 🔗continua a leggere

Diretta Live Sinner-Rinderknech Roland Garros 1°Turno: Jannik debutta all'Open di Francia - Campo Centrale, 1°Turno – inizio match live dalle ore 20.15 ... 🔗Da sport.virgilio.it

Sinner-Rinderknech, la diretta al Roland Garros: Jannik fa il suo esordio a Parigi - La diretta di Sinner-Rinderknech oggi al Roland Garros 2025: esordio per Jannik sulla terra rossa, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti ... 🔗Scrive fanpage.it

LIVE Sinner-Rinderknech, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dalle 20.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2025 tra Jannik ... 🔗Si legge su oasport.it