LIVE Sinner-Rinderknech 6-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | basta un break all’azzurro per chiudere il primo set

Segui la diretta live del match tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech agli Open di Francia 2025.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEPPIERI-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Scappa via il dritto dal centro di Sinner. 30-15 Prima esterna vincente del francese. 15-15 Primo doppio fallo del tennista di Gassin. 15-0 ACE Rinderknech. 1-0 Game Sinner. E’ lungo il rovescio in back del transalpino. 40-15 Servizio e rovescio lungolinea vincente dell’altoatesino. 30-15 Ottima risposta con il dritto in allungo di Rinderknech. 30-0 Non passa il dritto in chop difensivo del francese. 15-0 Servizio e dritto a segno per Jannik. SECONDO SET 6-4 PRIMO SET SINNER! Si ferma sul nastro il rovescio in uscita dal servizio del padrone di casa... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rinderknech 6-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: basta un break all’azzurro per chiudere il primo set

