LIVE Sinner-Rinderknech 6-4 6-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro conquista anche il secondo set

Segui in diretta l'emozionante sfida tra Azurro e Rinderknech, che ha già conquistato il secondo set al Roland Garros 2025. Con aggiornamenti costanti e colpi spettacolari, ogni momento conta in questa partita avvincente. Non perdere neanche un istante dell'azione: clicca qui per aggiornare la diretta e scoprire come si sviluppa il match tra Zeppieri e Alcaraz, in programma dalle 11.00!