LIVE Sinner-Rinderknech 6-4 6-3 7-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro non concede set nonostante una distrazione

In un emozionante incontro al Roland Garros 2025, Jannik Sinner ha trionfato su Rinderknech con un netto 6-4, 6-3, 7-5, dimostrando la sua superiorità e mantenendo il controllo nonostante alcune distrazioni. Segui la diretta live del match tra Zeppieri e Alcaraz a partire dalle 11:00 e resta aggiornato su tutte le emozioni del torneo!

22:55 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Rinderknech. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 22:54 4 ACE siglati da Sinner, che ha messo in campo il 65% di prime ricavando il 76% di punti. 68% invece il dato sulla seconda, ben più alto rispetto a quello dell'avversario. Rinderknech ha infatti ottenuto appena il 43% dei punti quando ha servito la seconda. Per il francese 7 ACE e 2 doppi falli...