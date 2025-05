LIVE Sinner-Rinderknech 6-4 4-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Segui la diretta del match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025. L’azzurro ha iniziato con un set di vantaggio e un break, mentre il francese sta cercando di reagire. Rimanete aggiornati su ogni punto e svolta del match: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un attimo dell’azione sul campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEPPIERI-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 11.00) 30-0 E’ lungo il rovescio in contropiede di Jannik. 15-0 Splendido passante di dritto del francese, che arpiona lo schiaffo al volo dell’avversario. 4-1 Game Sinner. Servizio e dritto. Break confermato con autorità. 40-0 Servizio, rovescio e volèe alta a segno per l’altoatesino. 30-0 Prima esterna vincente di Jannik. 15-0 Decolla anche questo dritto di Rinderknech. 3-1 BREAK SINNER! Completamente fuori misura il dritto del francese. C’è il break! 40-AD Palla break Sinner. Vola via di metri il dritto inside in del padrone di casa... 🔗 Leggi su Oasport.it