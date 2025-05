LIVE Sinner-Rinderknech 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro cancella tre palle break

Segui in diretta la sfida tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech al Roland Garros 2025! L'azzurro ha annullato tre palle break e il match è avvincente. Clicca qui per aggiornamenti costanti e scopri come Sinner reagisce a un ritornante avversario. Non perdere il secondo match, Zeppieri contro Alcaraz, in programma dalle 11.00!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEPPIERI-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 11.00) 2-2 Game Rinderknech. E’ lungo il passante di dritto di Sinner, che torna ora alla battuta. 40-30 Secondo ACE di Rinderknech. 30-30 Scappa via il dritto in avanzamento del francese. 30-15 Un cattivo rimbalzo tradisce l’azzurro dopo il dritto dell’avversario. 15-15 Gran smorzata di dritto di Rinderknech. 0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del transalpino. 2-1 Game Sinner. Altra ottima costruzione del punto di Jannik, che muove il suo avversario a suon di dritti. AD-40 Il padrone di casa sotterra il rovescio incrociato... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rinderknech 2-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro cancella tre palle break

LIVE Sinner-Rinderknech, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il n.1 troverà un pubblico ostile? - Benvenuti nella DIRETTA LIVE del primo turno del Roland Garros 2025, dove Jannik Sinner affronta il francese Arthur Rinderknech. 🔗continua a leggere

Diretta Live Sinner-Rinderknech Roland Garros 1°Turno: Jannik debutta all'Open di Francia - Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di ... 🔗Da sport.virgilio.it

LIVE Sinner-Rinderknech, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dalle 20.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2025 tra Jannik ... 🔗Scrive oasport.it

Sinner-Rinderknech, la diretta al Roland Garros: Jannik fa il suo esordio a Parigi - La diretta di Sinner-Rinderknech oggi al Roland Garros 2025: esordio per Jannik sulla terra rossa, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti ... 🔗Si legge su fanpage.it