LIVE Sinner due set di vantaggio sul francese Rinderknech | 6-4 6-3

Jannik Sinner avanza con determinazione al Roland Garros, superando il francese Arthur Rinderknech con un netto 6-4, 6-3. Dopo la delusione dell'anno scorso, in cui fu eliminato in semifinale da Carlos Alcaraz, il giovane talento italiano mira a riscrivere la sua storia sul rosso parigino. Intanto, Alcaraz, fresco vincitore dei Masters 1000 di Montecarlo e Roma, si prepara a difendere il titolo nella capitale francese.

