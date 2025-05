LIVE L’esordio di Sinner al Roland Garros in campo contro di lui il francese Rinderknech

Jannik Sinner fa il suo esordio al Roland Garros 2025 affrontando il francese Benjamin Rinderknech, a otto giorni dalla finale agli Internazionali d’Italia, dove ha ceduto al talento di Carlos Alcaraz. Dopo una pausa forzata per il caso Clostebol, il giovane talentuoso torna in campo, pronto a dimostrare la sua determinazione e il suo talento nel prestigioso torneo parigino.

A distanza di 8 giorni dalla finale degli Internazionali d’Italia, persa contro un super Carlos Alcaraz, torna in campo Jannik Sinner per disputare la partita d’esordio al Roland Garros 2025. Il torneo di Roma è stato il suo rientro in campo dopo lo stop in seguito al caso Clostebol e il suo percorso è da . L'articolo LIVE L’esordio di Sinner al Roland Garros, in campo contro di lui il francese Rinderknech proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE L’esordio di Sinner al Roland Garros, in campo contro di lui il francese Rinderknech

Internazionali d’Italia 2025, Sinner vola in finale: il 18 maggio in campo con Alcaraz - Il 18 maggio 2025, Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia, sfidando il fenomeno Carlos Alcaraz. 🔗continua a leggere

Sinner-Rinderknech, la diretta al Roland Garros: Jannik fa il suo esordio a Parigi - La diretta di Sinner-Rinderknech oggi al Roland Garros 2025: esordio per Jannik sulla terra rossa, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti ... 🔗Scrive fanpage.it

Sinner, diretta Roland Garros: esordio a Parigi con Rinderknech, risultato in tempo reale - Il numero uno del mondo scende in campo nel secondo torneo del Grande Slam della stagione dopo aver vinto l'Australian Open: segui la sfida con noi ... 🔗Segnala tuttosport.com

Diretta Live Sinner-Rinderknech Roland Garros 1°Turno: Jannik debutta all'Open di Francia - Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di ... 🔗Lo riporta sport.virgilio.it