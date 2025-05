LIVE – Inter media-day | Inzaghi Darmian e Thuram in conferenza stampa

Oggi, 26 maggio, il BPER Training Centre di Appiano Gentile è il palcoscenico del Media Open Day UEFA, un evento di avvicinamento alla storica finale che incoronerà i nuovi campioni d’Europa. La giornata prende il via con la conferenza stampa di Simone Inzaghi, seguita dagli interventi di Marcus Thuram e Matteo Darmian, protagonisti attesi nel grande evento calcistico.

Oggi, lunedì 26 maggio, il BPER Training Centre di Appiano Gentile ospita il Media Open Day UEFA, evento ufficiale di avvicinamento alla sfida che designerà i nuovi campioni d’Europa. La giornata si apre con al conferenza stampa di Simone Inzaghi, successivamente quelle di Marcus Thuram e Matteo Darmian. Le loro dichiarazioni saranno prese in tempo reale dalla nostra inviata Romina Sorbelli presente ad Appiano Gentile per Inter-News.it. INTER MEDIA DAY: INZAGHI, DARMIAN E THURAM IN CONFERENZA STAMPA – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 13:45 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi che darà il via al media-day... 🔗 Leggi su Inter-news.it