LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | scocca l’ora dell’Italia azzurre a caccia dell’oro

Oggi è un giorno cruciale per la ginnastica artistica: alle 18.00, le azzurre scendono in campo per cercare l’oro agli Europei 2025. Segui con noi la diretta live e scopri gli aggiornamenti in tempo reale mentre l'Italia affronta l'ultima rotazione della terza suddivisione. Non perdere nemmeno un momento di questa emozionante competizione! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 Entriamo nell’ultima rotazione della terza suddivisione. Alle ore 18.00 toccherà all’Italia! 16.45 Inserimenti ungheresi alla trave: Greta Mayer quarta con 12.966 e Bettina Czifra quinta con 12.800. Sarà difficile entrare in finale con questi punteggi. 16.30 Siamo a metà della seconda suddivisione: l’Ungheria gira a 78.930, Spagna ferma a 77.832. Ora le magiare alla trave e le iberiche alle parallele. 16.20 Magiare lontane sugli staggi: Zoja Szekeley 13.566 (quarta), Bettina Czifra 13.433 (quinta). Difficile raggiungere la finale. 16.18 Il riscaldamento delle azzurre è incominciato: Alice D’Amato, Manila Esposito, Giulia Perotti, Sofia Tonelli ed Emma Fioravanti si stanno preparando per la gara... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: scocca l’ora dell’Italia, azzurre a caccia dell’oro

