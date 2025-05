LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | OROOOOO! L’Italia vince la gara a squadre Esposito trascinante

L'Italia conquista l'oro nella gara a squadre dei Campionati Europei di ginnastica artistica 2025, con una performance straordinaria guidata da Esposito. Segui la nostra diretta per aggiornamenti, cronache e classifiche, mentre ci prepariamo per le qualificazioni maschili di domani, determinanti per l'assegnazione delle medaglie. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Restate con noi per cronaca, pagelle, quadro delle qualificate alla finale. Appuntamento a domani per le qualificazioni maschili, valide per l’assegnazione delle medaglie a squadre. 20.31 Italia oro a squadre (161.930), argento alla Germania (158.396), bronzo alla Francia (156.728). Giù dal podio Romania (156.231), Olanda (155.162) e Gran Bretagna (154.695). 20.27 Manila Esposito prima nel concorso generale individuale con 54.399, Sofia Tonelli quarta con 53.332, nel mezzo la rumena Ana Barbosu (53.933) e la tedesca Helen Kevric (53... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: OROOOOO! L’Italia vince la gara a squadre, Esposito trascinante

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano di difendere la corona nella gara a squadre! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: ... 🔗Lo riporta oasport.it

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: orari 26 maggio, dove vederli in tv e streaming, azzurre in gara - Oggi lunedì 26 maggio (a partire dalle ore 11.00) incominciano gli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) si alza il sipario sulla ... 🔗Riporta oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA - Alice D’Amato ha commentato così il bronzo conquistato nella prova All-Around degli Europei di ginnastica artistica di Antalya: “Contenta per la medaglia, nel 2019 avevo finito quarta ... 🔗Segnala informazione.it