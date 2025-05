LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia vede l’oro Esposito magica alla trave

Segui in diretta i Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025, dove l'Italia brilla grazie a prestazioni straordinarie. Manila Esposito conquista l'oro alla trave con un punteggio eccezionale, mentre Sofia Tonelli stupisce al suo debutto. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e per scoprire tutte le emozioni di questo evento imperdibile! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.04 Bravissima Sofia Tonelli. Non era facile rimare sull’attrezzo in questa situazione, c’è riuscita con personalità e chiude un debutto davvero encomiabile. 20.02 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ECCOLAAAAAAAAAA! 14.300 (5.9) mostruoso, Manila Esposito seconda alla trave. Difenderà il titolo sabato pomeriggio e l’Italia torna a volare. Ora davvero ci avviciniamo al titolo, 12.100 di Laroui. Tocca a Tonelli. 20.00 Manila Esposito ha deciso saggiamente di togliere un paio di elementi rispetto alla sua routine abituale, ha eseguito il suo esercizio solido e ha chiuso in maniera brillante... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia vede l’oro, Esposito magica alla trave

