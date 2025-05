LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia si lancia verso l’oro Esposito trascinante D’Amato cade

Segui in diretta l'emozionante gara di ginnastica artistica ai Campionati Europei 2025, dove l'Italia punta a conquistare l'oro. Con il talento di Esposito che brilla e la caduta di D'Amato, la competizione si fa intensa. L'Italia si riconferma al vertice, dopo le vittorie di Volos 2006, Monaco 2022 e Rimini 2024. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere neanche un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 La prova che premia la caratura del movimento ginnico di un intero Paese è stata vinta dall’Italia per la quarta volta nella storia dopo Volos 2006, Monaco 2022 e Rimini 2024. La nostra Nazionale è ancora ai vertici e continua a giganteggiare, nonostante alcune difficoltà di gare e alcune assenze di primaria importanza. 20.17 Nonostante cinque cadute e una gara complessivamente sottotono, la nostra Nazionale ha saputo trionfare a Lipsia con margine nei confronti delle avversarie. L’ITALIA SI CONFERMA SUL TRONO CONTINENTALE, LA GARA A SQUADRE DEGLI EUROPEI È NOSTRAAAAA! 20... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia si lancia verso l’oro, Esposito trascinante. D’Amato cade

