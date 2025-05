LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia insegue la gloria la Germania spaventa

L'Italia è in gara per la gloria agli Europei di ginnastica artistica del 2025, ma la Germania si presenta come un avversario temibile. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale mentre le atlete affrontano momenti decisivi. Sofia Tonelli e Manila Esposito sono al centro dell'attenzione, pronte a dimostrare il loro valore nonostante le sfide. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.41 Ora tocca a Sofia Tonelli, momento difficile: servirà carattere. 18.40 Arriva un 12.633 che appesantisce la rincorsa delle Fate. 18.39 NOOOO. MANILA ESPOSITO CADUTA AL VOLTEGGIO. Stranissimo errore, inusuale per la campana. 18.38 ALICE D’AMATO. Piantato il doppio avvitamento e provvidenziale 14.000. Ora testimone a Manila Esposito. 18.37 Ora l’Italia va al volteggio con Alice D’Amato, Manila Esposito, Sofia Tonelli ed Emma Fioravanti (che farà due salti). Serviranno dei rimarchevoli doppi avvitamenti. Francia alle parallele, Romania al corpo libero (dopo gli esercizi delle turche)... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia insegue la gloria, la Germania spaventa

