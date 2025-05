LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | cresce l’attesa per l’Italia il Belgio è il primo riferimento

L'attesa cresce per i Campionati Europei di ginnastica artistica 2025, con l'Italia pronta a sfidare il Belgio, primo grande avversario. Segui la diretta live per non perdere neanche un momento delle emozionanti performance. L'ultima suddivisione italiana è fissata per le 18:00, mentre l'azione si infiamma con le ultime rotazioni delle altre nazioni. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Ricordiamo che per l’Italia bisognerà aspettare l’ultima suddivisione in programma alle ore 18.00. 12.02 Ora la quarta e ultima rotazione della prima suddivisione: Israele alla trave, Belgio al volteggio, Bulgaria al corpo libero. 12.00 Si è chiusa la terza rotazione. Israele al comando con 115.362 davanti al Belgio (114.130) e alla Bulgaria (103.365). 11.55 Ci avviciniamo verso la conclusione della terza rotazione, Israele ha operato il sorpasso ai danni del Belgio ma le Yellow Tigers possono reagire con l’ultimo esercizio. 11.50 Il Belgio riparte con il 12... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: cresce l’attesa per l’Italia, il Belgio è il primo riferimento

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. continua a leggere

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano di difendere la corona nella gara a squadre! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: ... Da oasport.it

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 26 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara - Oggi lunedì 26 maggio (a partire dalle ore 11.00) incominciano gli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) si alza il sipario sulla ... Riporta oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA - Alice D’Amato ha commentato così il bronzo conquistato nella prova All-Around degli Europei di ginnastica artistica di Antalya: “Contenta per la medaglia, nel 2019 avevo finito quarta ... Da informazione.it