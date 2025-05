Litigio con schiaffo tra Macron e Brigitte? Il video e le parole dell’Eliseo

Un video virale cattura un momento imprevisto tra Emmanuel Macron e Brigitte Macron durante la loro visita ufficiale ad Hanoi, in Vietnam. Nel filmato, Brigitte sembra schiaffeggiare il marito mentre scendono dall’aereo presidenziale. L'Eliseo ha fornito commenti sullo scontro, suscitando l'interesse e le speculazioni del pubblico. Scopriamo i dettagli e le reazioni a questo episodio curioso.

Sta facendo il giro del web il video che mostra Brigitte Macron “schiaffeggiare” il marito Emmanuel al loro arrivo ad Hanoi, in Vietnam, per una visita ufficiale. Nel filmato si vede il portellone dell’aereo presidenziale aperto e Macron che attende di scendere. Mentre parla con qualcuno che non si vede, si gira verso l’interno e compare il braccio della moglie che sembra dargli uno schiaffo. L’ufficio di Macron ha inizialmente negato l’autenticità delle immagini, girate dall’ Associated press, prima che venissero confermate. Mentre in rete non si contano i commenti e gli utenti si interrogano sull’accaduto, l’Eliseo è corso ai ripari smentendo che si trattasse di un litigio e parlando di «un momento di sfogo e complicità tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita»... 🔗 Leggi su Lettera43.it