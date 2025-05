Lite per viabilità degenera | in tre sparano contro i rivali questi gli rubano la moto e le danno fuoco

A Castellammare di Stabia, un litigio per la viabilità si trasforma in un violento scontro: tre uomini sparano contro i rivali, rubano la loro moto e la danno alle fiamme. La Polizia di Stato ha arrestato due dei presunti aggressori, mentre un terzo rimane ancora irreperibile. Scopri i dettagli di questa drammatica vicenda che ha scosso la comunità locale.

I fatti a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato due persone, mentre un terzo soggetto è irreperibile...

