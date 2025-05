Lite per una mancata precedenza uomo colpito a bastonate | è grave

Una lite scaturita da una mancata precedenza stradale si è tragicamente trasformata in un'aggressione violenta. Un uomo è stato colpito con una mazza, riportando gravi ferite che lo hanno portato a essere ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Bonomo di Andria. L'episodio solleva preoccupazioni sulla crescente violenza legata a conflitti quotidiani.

Una lite per una mancata precedenza finisce a bastonate con un uomo colpito con una mazza e ora ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Bonomo di Andria. È quanto accaduto... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lite per una mancata precedenza, uomo colpito a bastonate: è grave

Lite per una mancata precedenza, uomo colpito a bastonate: è grave - Una lite per una mancata precedenza finisce a bastonate con un uomo colpito con una mazza e ora ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale ... 🔗Come scrive msn.com

Lite stradale finisce a bastonate per mancata precedenza: un uomo ricoverato in prognosi riservata - È accaduto a Canosa di Puglia, in via Rovetta a pochi passi da un supermercato. Protagonisti due uomini di 60 anni. Uno di loro aveva un bastone nella sua macchina e, al culmine della discussione, l’h ... 🔗Riporta msn.com

Canosa di Puglia, lite a bastonate per una mancata precedenza stradale: un uomo in prognosi riservata - In via Rovetta a pochi passi da un supermercato, due uomini di circa 60 anni avrebbero avuto una discussione forse per una mancata precedenza stradale ... 🔗Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it