Lite per un portone intervengono i carabinieri | durante il controllo spunta la droga arrestato un 56enne

Durante una lite per un portone, i carabinieri della Compagnia di Clusone sono intervenuti per riportare la calma tra i condomini di uno stabile a Costa Volpino. Tuttavia, durante il controllo, hanno scoperto 600 grammi di marijuana, portando all'arresto di un 56enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La situazione si è trasformata da conflitto condominiale a operazione di polizia.

L’intervento dei carabinieri della Compagnia di Clusone aveva riportato la calma tra i condomini di uno stabile di Costa Volpino ma, improvvisamente, durante il controllo sono spuntati 600 grammi di marijuana e per un uomo di 56 anni è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 18 maggio, quando ai militari dell’Arma attorno alle 15 è pervenuta una richiesta di intervento per un acceso diverbio tra i residenti di un condominio, nato per questioni legate alla chiusura del portone. Arrivati sul posto hanno trovato le parti ancora in atteggiamenti conflittuali, ma ben presto alla presenza dei carabinieri erano riusciti a tornare calmi, collaborando agli accertamenti necessari... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lite per un portone, intervengono i carabinieri: durante il controllo spunta la droga, arrestato un 56enne

Lite in galleria San Carlo: spunta un coltello - Giovedì sera 22 maggio i carabinieri sono intervenuti in piena zona rossa bis a seguito di una segnalazione al 112 di una persona armata. Bloccato un cittadino di 32 anni dell'Est con una lama in tasc ... Da padovaoggi.it

Tramonti, violenta lite in famiglia: intervengono i carabinieri. Quattro arresti - Violenta lite questa mattina a Tramonti ... A porre fine alla rissa l’intervento dei carabinieri della locale stazione e dei colleghi del nucleo radiomobile di Amalfi, coordinati dal capitano ... msn.com scrive

Cagliari, lite fra stranieri in piazza del Carmine: arrivano i carabinieri, inseguimento in via Sassari - Lo scontro sarebbe legato a tensioni sullo spaccio. Costa, del comitato di quartiere di Stampace: «Qui siamo prigionieri in casa nostra» ... Scrive msn.com