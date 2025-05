Lite con il vicino per il portone e i carabinieri gli trovano la droga in casa | arrestato

Costa Volpino (Bergamo), 26 maggio 2025 – Una faida tra vicini di casa ha portato all'arresto di un uomo, che, oltre a difendere il proprio diritto al portone, si è ritrovato nei guai per possesso di droga. I carabinieri di Lovere, attirati dal suo comportamento sospetto durante la lite, hanno scoperto sostanze illecite all'interno della sua abitazione, trasformando una semplice disputa in un caso ben più serio.

Costa Volpino (Bergamo), 26 maggio 2025 – Non si sarebbe mai aspettato di finire nei guai per una banale lite con un vicino. Invece, quando è accaduto i carabinieri della Stazione di Lovere hanno notato il suo atteggiamento sospetto e per lui sono scattate le manette. È accaduto a Costa Volpino, sull'alto lago d'Iseo lo scorso 18 maggio, quando i carabinieri loveresi, che fanno parte della compagnia di Clusone, hanno arrestato un 56enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I fatti sono accaduti attorno alle 15, dopo che al 112 è arrivata una richiesta d'intervento a causa di un un diverbio tra condomini che litigavano per la chiusura del portone dello stabile...

