L’Italia cerca ancora la prima vittoria al Giro La sfortuna di Ciccone Tiberi soffre e resiste Caruso sarà il miglior azzurro?

L'Italia continua a inseguire la prima vittoria al Giro d'Italia 2025, affrontando il dramma del ritiro di Giulio Ciccone e le difficoltà di Antonio Tiberi, che, nonostante la caduta, resiste con determinazione. Mentre il gruppo si concede un ultimo giorno di riposo, il nostro miglior corridore, Domenico Caruso, è pronto a lanciarsi nella sfida finale, con la speranza di rivitalizzare i colori azzurri nella terza settimana della corsa.

Il Giro d’Italia 2025 affronta quest’oggi il suo ultimo giorno di riposo. La corsa rosa ha lasciato così alle spalle anche la sua seconda settimana, che purtroppo si è chiusa malissimo per i colori azzurri con il ritiro di Giulio Ciccone ed un Antonio Tiberi che ha stretto i denti dopo la caduta nella quattordicesima tappa di sabato. Purtroppo la sfortuna si è accanita contro i due principali corridori italiani in ottica classifica generale ed inoltre l’Italia continua a rimandare la sua prima vittoria in questa edizione. Purtroppo la notizia principale della seconda settimana di Giro è stato proprio il ritiro di Giulio Ciccone... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia cerca ancora la prima vittoria al Giro. La sfortuna di Ciccone, Tiberi soffre e resiste, Caruso sarà il miglior azzurro?

Approfondimenti da altre fonti

L’Italia cerca ancora la prima vittoria al Giro. La sfortuna di Ciccone, Tiberi soffre e resiste, Caruso sarà il miglior azzurro? - Il Giro d'Italia 2025 affronta quest'oggi il suo ultimo giorno di riposo. La corsa rosa ha lasciato così alle spalle anche la sua seconda settimana, che ... Riporta oasport.it

Baseball Godo cerca la prima vittoria stagionale contro il Modena - Il Baseball Godo torna al ’Casadio’ (ore 15 e 20) per provare a conquistare la prima vittoria stagionale, dopo le quattro sconfitte nelle prime due giornate. Incoraggianti i segnali nel box ... Scrive msn.com

Baseball Godo cerca la prima vittoria stagionale contro il Modena - Il Godo affronta il Modena al 'Casadio' per la prima vittoria stagionale in Serie A, con il ritorno di Marco Sabbatani. Il Baseball Godo torna al ’Casadio’ (ore 15 e 20) per provare a ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Aurora è Diventata Piccola per 24 Ore •Video Integrale sul Nostro Canale• #auroraeludovica #shorts