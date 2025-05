Liste d’attesa reparti in overbooking ricoveri doppi | l’effetto domino della sanità

L'emergenza sanitaria in Italia si aggrava, con reparti in overbooking e liste d'attesa che si allungano a causa di ricoveri doppi. Le case di comunità rappresentano una possibile soluzione, alleggerendo il carico su ospedali e pronto soccorso. Attualmente, solo 50 di queste strutture sono operative, ma l'obiettivo è raggiungere 1.717 entro un anno, per evitare l'effetto domino che destabilizza il sistema sanitario.

Le case di comunità daranno respiro a ospedali e pronto soccorso. Ma solo 50 sono pienamente attive: entro un anno dovranno essere 1.717... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Liste d’attesa, reparti in overbooking, ricoveri doppi: l’effetto domino della sanità

