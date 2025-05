L' ispettore di origine rom scopre così la verità sul suo passato Ma deve anche affrontare un nuovo caso | con Lea indaga su un brutale femminicidio

In questa emozionante ultima puntata della serie, l'ispettore Gerri, di origine rom, affronta non solo il ricordo del suo passato ma anche un complesso caso di femminicidio. Con l'aiuto di Lea e la tensione crescente data dall'arrivo di un affascinante PM milanese, le indagini si intensificano. Non perdere il finale avvincente in onda stasera su Rai 1 alle 21.30.

L a serie con Giulio Beranek e Valentina Romani è arrivata all'ultima puntata, in onda stasera su Rai 1 alle 21.30. E sarà un'ultima puntata piena di suspence e tensione. L'ispettore di origine rom Gerri deve risolvere un caso di femminicidio, confrontarsi con un nuovo aitante PM milanese, riallacciare il rapporto con Alfredo e soprattutto trovare i tasselli mancanti di un puzzle risalente al suo passato. "Gerri", la clip della fiction Rai con Giulio Beranek X Gerri non si tira indietro e decide di continuare l'indagine sulla madre, iniziata da Alfredo e Giovanna...