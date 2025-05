L' Isola dei Famosi ex concorrenti di Pechino Express e una modella | chi sono i naufraghi in arrivo

L'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi si arricchisce di nuovi volti, con l'arrivo di ex concorrenti di Pechino Express e una modella pronta a sfidare il destino. Scopriamo chi sono i naufraghi in debutto e come intendono affrontare le avventure sull'isola, in un'edizione sempre più carica di colpi di scena e sorprese.

Scopriamo i profili dei nuovi concorrenti che si apprestano a sbarcare sull'isola, pronti a sostituire i partecipanti che hanno abbandonato l'avventura. L'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi si sta rivelando più movimentata del previsto. A rendere ancora più imprevedibile la gara sono stati i numerosi ritiri: ben sei concorrenti hanno già lasciato la Playa honduregna, decidendo di tornarsene in Italia. Parliamo di Leonardo Bruni, Angelo Famao, Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Antonella Mosetti e Spadino. Una fuga collettiva che ha costretto la produzione a correre ai ripari: secondo le indiscrezioni raccolte da Gabriele Parpiglia, sarebbero pronti a sbarcare in Honduras nuovi naufraghi, alcuni dei quali potrebbero fare il loro ingresso già nel corso della quarta puntata... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'Isola dei Famosi, ex concorrenti di Pechino Express e una modella: chi sono i naufraghi in arrivo

Chi sono i naufraghi in gara all’Isola dei Famosi 2025? Scopriamo quali sono i concorrenti che partecipano a questa edizione - L'Isola dei Famosi 2025 è ufficialmente iniziata e i naufraghi pronti a sfidarsi in Honduras sono già sotto i riflettori. continua a leggere

L'Isola dei Famosi, ex concorrenti di Pechino Express e una modella: chi sono i naufraghi in arrivo - L'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi si sta rivelando più movimentata del previsto. A rendere ancora più imprevedibile la gara sono stati i numerosi ritiri: ben sei concorrenti hanno già lasciato la ... Scrive msn.com

Resort di lusso e abbuffate, è bufera all’Isola dei Famosi: ecco che cosa hanno fatto i tre naufraghi dopo il ritiro - Bufera social sull’Isola dei Famosi 2025 dopo il clamoroso ritiro di tre concorrenti: Antonella Mosetti, Spadino e Nunzio Stancampiano. I tre ex naufraghi, attualmente ospiti in un resort di lusso in ... Segnala rds.it

Quattro nuovi concorrenti, Isola dei Famosi 2025: due entreranno nella prossima puntata - Altro che survival show, qui servirebbe un pronto soccorso. L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi sembra una corsa a ostacoli… dove i concorrenti, però, si ritirano prima ancora del primo salto. Il bi ... Come scrive gay.it