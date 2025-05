L’ipocrisia dietro gli aiuti umanitari per Gaza si dimette il coordinatore Wood

In un momento di crescente crisi umanitaria a Gaza, Jake Wood, ex marine e fondatore di Team Rubicon, si è dimesso dalla guida della Gaza Humanitarian Foundation. In una dichiarazione controversa, ha denunciato l'impossibilità di attuare un piano di aiuti che rispetti i principi di umanità, sollevando interrogativi sulla reale efficacia degli interventi umanitari nella regione.

Jake Wood, ex marine statunitense e fondatore di Team Rubicon, si è dimesso dalla guida della Gaza Humanitarian Foundation (GHF) dopo appena due mesi di incarico. La sua motivazione è un’accusa formale, precisa e pesante: è impossibile attuare il piano di aiuti “rispettando i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza”. Tradotto: la GHF non è un ente umanitario, è un’operazione politica mascherata. Nata a febbraio con l’appoggio esplicito di Israele e Stati Uniti, la GHF doveva distribuire aiuti a Gaza “aggirando Hamas”, ma di fatto ha aggirato anche le agenzie ONU, in primis l’UNRWA, bollata da tempo da Israele come nemica... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’ipocrisia dietro gli aiuti umanitari per Gaza, si dimette il coordinatore Wood

Approfondimenti da altre fonti

L’insopportabile ipocrisia del governo Meloni su Gaza e sui veri piani di Netanyahu. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L’ipocrisia dietro gli aiuti umanitari per Gaza, si dimette il coordinatore Wood - Il passo indietro dell'ex marine getta luce sull'ipocrisia della Gaza Humanitarian Foundation: aiuti usati per sfollare, altro che soccorrere ... 🔗lanotiziagiornale.it scrive

La crisi degli aiuti a Gaza e il ruolo controverso della fondazione svizzera appoggiata da Israele - A sorpresa arrivano le dimissioni del direttore dell'organizzazione per gli aiuti a Gaza sostenuta dagli Usa ... 🔗Da today.it

Gaza, chi controlla la misteriosa fondazione che gestirà tutti gli aiuti umanitari? - Fatta fuori l'Unrwa (Onu) accusata di legami con Hamas, Israele passerà il controllo di tutto il flusso umanitario verso l'enclave a una struttura dai contorni a dir poco oscuri, secondo il Financial ... 🔗Come scrive wired.it

Aiuti umanitari a Gaza e il sospetto che dietro ci sia qualcos’altro