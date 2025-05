l innovazione galvanica di italfimet in vetrina a material preview

Italfimet presenta la sua innovazione galvanica alla Material Preview di Scandicci, un evento chiave per il settore tessile e conciario. Mercoledì 28 maggio, l'azienda svelerà le sue ultime novità al Centro Rogers, durante una giornata dedicata all'innovazione e alla sostenibilità. Un'opportunità imperdibile per scoprire le nuove frontiere della galvanica nel design tessile.

Arezzo, 26 maggio 2025 – L'innovazione galvanica targata Italfimet in vetrina a Material Preview, la principale fiera toscana del comparto tessile e conciario. L'appuntamento è fissato per mercoledì 28 maggio al Centro Rogers di Scandicci dove l'azienda sarà protagonista di una giornata dedicata all'incontro, al confronto e allo scambio di esperienze tra alcune delle principali realtà internazionali impegnate nella filiera produttiva di borse e accessori in pelle. Material Preview, infatti, ambisce a essere un laboratorio di sperimentazione e buone pratiche per promuovere l'innovazione nel settore, favorendo l'attivazione di sinergie tra imprese e professionisti con focus su sostenibilità, qualità dei materiali e tecnologie all'avanguardia...