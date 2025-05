Lingerie Ysabel Mora la collezione sping summer 2025

Scopri la collezione Spring Summer 2025 di lingerie Ysabel Mora, dove eleganza e funzionalità si incontrano per celebrare la bellezza autentica in tutte le forme. Con un forte impegno nella valorizzazione di ogni corpo, questa nuova linea offre capi raffinati e contemporanei, pensati per esaltare la femminilità e il comfort. Preparati a vivere una stagione di stile e autenticità.

Per la stagione Spring Summer 2025, il brand di intimo Ysabel Mora riconferma il proprio impegno nella valorizzazione di ogni corpo; la nuova collezione lingerie celebra la bellezza autentica in tutte le sue forme, fondendo eleganza, funzionalità e stile contemporaneo in capi pensati per esaltare la femminilità con naturalezza. Pizzi leggeri, plumetis e morbide lavorazioni a coste impreziosiscono modelli declinati in delicate nuance, dal pastello al nude, accanto all'intramontabile nero. Raffinata ma pratica, la linea bilancia sapientemente stili classici e design più audaci, studiati per valorizzare ogni silhouette in un perfetto equilibrio tra comfort e raffinatezza...

